Россиянам объяснили возникновение разных по силе дождей

Синоптик Позднякова: на характер дождей влияет атмосферный фронт

На характер дождей влияет тип атмосферного фронта — он бывает теплым или холодным. Возникновение разных по силе осадков объяснила россиянам метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Pravda.Ru.

Специалистка отметила, что осадки выпадают из разных облаков. Мелкие затяжные дожди идут из слоистых, а ливни — из кучевых. «Именно в этом верхнем слое благодаря конвекции происходит укрупнение капель, то есть не мелкие дождички, как при слоистой облачности, а крупные капли», — пояснила синоптик.

Последний тип облаков возникает, когда при жаркой погоде приходит холодный атмосферный фронт. «На теплом фронте слоистая облачность, поэтому такие моросящие, тумановидные дожди, на холодном фронте — мощные ливневые дожди с грозами и возможен даже град», — рассказала Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что теплый атмосферный фронт в теплом летнем воздухе маловероятен, поэтому чаще приходит холодный с бурными ливнями.

17 июня в Москве выпало 59 процентов месячной нормы осадков. Максимум непогоды в этот день был зафиксирован на западе и юго-западе города (41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно).