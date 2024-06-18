Россиянам раскрыли повышающую риск смерти от инсульта привычку

Врач Гандельман: сон более 10 часов повышает риск летального исхода от инсульта

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что привычка спать более десяти часов повышает риск смерти от инсульта. Выпуск, в котором специалист раскрыл россиянам вред длительного сна, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что здоровым считается сон длительностью от шести до восьми часов. «А сон больше десяти часов считается вредным», — отметил врач.

Медик привел результаты британского исследования, в котором ученые проанализировали данные более трех миллионов человек. «Вывод был, что десять часов сна и больше увеличивают риск преждевременной смерти на 30 процентов, риск смерти от инсульта на 56 процентов, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов», — заключил кардиолог.

Ранее врач Елена Малышева и Герман Гандельман назвали приводящую к инсульту распространенную ошибку при головной боли. Медики заявили, что прием препаратов от мигрени — триптанов — может привести к инсульту.