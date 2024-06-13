Врачи назвали приводящую к инсульту распространенную ошибку при головной боли

Врач Малышева заявила, что прием триптанов может спровоцировать инсульт

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что прием триптанов может приводить к инсульту. Выпуск, в котором специалисты назвали распространенную ошибку при головной боли, доступен на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что триптаны — это одни из самых эффективных препаратов для устранения головной боли. Однако, по его словам, прием этих лекарств повышает артериальное давление. «Неконтролируемое артериальное давление — противопоказание к применению этих лекарств», — подчеркнул кардиолог.

Малышева отметила, что прием триптанов при гипертонии может привести к инсульту. Врач вспомнила, как узнала о гипертонии из-за приема препарата из этой группы. По словам ведущей, однажды у нее случился приступ мигрени, из-за чего она приняла суматриптан. «Я меряю давление — у меня 220 на 120, и я понимаю, что у меня сейчас случится инсульт», — объяснила медик и добавила, что вовремя получила медицинскую помощь и избежала инсульта.

Ранее академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что пересаливание пищи также может вызывать инсульт.