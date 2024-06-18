Россиянам раскрыли снижающий риск рака простаты продукт

Врачи Малышева и Гандельман: перец снижает давление и риск рака простаты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление перца уменьшает риск развития рака простаты и снижает уровень артериального давления. Выпуск передачи, в котором медики раскрыли снижающий риск недугов продукт, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что перец содержит вещество капсаицин. По словам Гандельмана, капсаицин обладает сосудорасширяющим действием и снижает артериальное давление. «Все это действие видят: когда мы едим перец, мы краснеем, красное лицо — это расширенные сосуды», — пояснила Малышева.

«Капсаицин борется с раком, в частности с раком простаты», — добавила доктор. Также, по ее словам, перцовые пластыри, в которых содержится капсаицин, используются для снятия болевых симптомов.

Ранее Малышева и Гандельман развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По словам специалистов, острые продукты полезны для здоровья.