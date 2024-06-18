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11:02, 18 июня 2024Экономика

Россиянка не пускала коммунальщиков в дом и поплатилась за это

В Кургане женщина заплатила 5 тысяч рублей за недопуск коммунальщиков в квартиру

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Кургана не пускала коммунальщиков в дом и поплатилась за это. На ситуацию в российском городе обратили внимание в пресс-службе местного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации источника, россиянка на протяжении долгого времени категорически отказывалась впускать сотрудников управляющей компании в свою квартиру для проверки сетей водоснабжения и водоотведения на предмет протечек, чтобы устранить перебои в водоснабжении всего дома. В результате работники УК обратились в суд, который обязал собственницу квартиры обеспечить доступ к общедомовым сетям холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, запорным кранам, расположенным в санузле.

Между тем жительница Кургана проигнорировала постановление, создавая тем самым проблемы с водоснабжением для всех жильцов и мешая завершить ремонт коммуникаций. «Так как добровольно исполнять решение суда женщина отказывалась, работу по принудительному исполнению начали судебные приставы. Сотрудники службы применили в отношении владелицы жилья штрафную санкцию — вынесли постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Вскоре после этого россиянка, поняв, что ей придется исполнить решение суда, оплатила нужную сумму и впустила коммунальщиков в квартиру.

Ранее в мае стало известно, что москвич сделал ремонт и разозлил соседей.

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      Полина Кислицына
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