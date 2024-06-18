Российские военные распознали позицию ВСУ по вопросу «Чей Крым?»

Военный блогер Смирнов: бойцы РФ распознали позицию ВСУ по вопросу «Чей Крым?»

Российские бойцы распознали позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по вопросу «Чей Крым?». Об этом в Telegram-канале «Крупнокалиберный переполох» рассказал военный блогер Алексей Смирнов.

По его словам, военнослужащие дошли до блиндажа на запорожском направлении, где им предложили разоружиться. Некоторое время обе стороны не могли понять, кто перед ними, свои или противник. Из укрытия российским бойцам отвечали на русском языке, однако позывные они не узнали.

«Ситуация затянулась, тогда наш боец спросил "Чей Крым?" Завязалась схватка, наши победили», — заключил блогер.

Ранее российский экипаж ударного вертолета Ка-52М поразил замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом отчитались в Минобороны.