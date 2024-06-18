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13:15, 18 июня 2024Россия

Российские войска ударили по распределявшему западную технику складу ВСУ

МО РФ: ВС России ударили по складу ВСУ, отгружавшему западную технику

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому складу, отгружавшему и распределявшему западную технику. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что склад принадлежал 44-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, как рассказали в Минобороны, удары были нанесены по цеху производства беспилотников и радиолокационной станции и двум пусковым машинам зенитного ракетного комплекса С300. Техника была уничтожена.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Всего были поражены 124 района скопления техники и живой силы.

Днем ранее сообщалось, что армия России уничтожила разработанную для Ирака бронемашину ВСУ за полмиллиона долларов.

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      Марк Леонов
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