МО РФ: ВС России ударили по складу ВСУ, отгружавшему западную технику

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому складу, отгружавшему и распределявшему западную технику. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что склад принадлежал 44-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, как рассказали в Минобороны, удары были нанесены по цеху производства беспилотников и радиолокационной станции и двум пусковым машинам зенитного ракетного комплекса С300. Техника была уничтожена.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Всего были поражены 124 района скопления техники и живой силы.

Днем ранее сообщалось, что армия России уничтожила разработанную для Ирака бронемашину ВСУ за полмиллиона долларов.