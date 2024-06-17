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13:16, 17 июня 2024Россия

Армия России уничтожила разработанную для Ирака бронемашину ВСУ за полмиллиона долларов

ВС России в зоне СВО уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ за полмиллиона долларов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России уничтожила в зоне проведения специальной военной операции бронемашину MaxxPro Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

MaxxPro были разработаны в США для применения в условиях Ирака. Стоимость одной единицы этой техники составляет более полумиллиона долларов.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевую машину уничтожили военнослужащие группы войск «Центр». Кроме машины MaxxPro, они уничтожили боевую машину пехоты Bradley, самоходную артустановку «Акация» и одну американскую гаубицу M777. «Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции сразу несколько единиц оружия, разработанного вскоре после окончания Второй мировой войны, среди которых — гаубица FH-70. Страны НАТО почти полностью отказались от использования этой техники.

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      Марк Леонов
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