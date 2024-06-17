Армия России уничтожила разработанную для Ирака бронемашину ВСУ за полмиллиона долларов

ВС России в зоне СВО уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ за полмиллиона долларов

Армия России уничтожила в зоне проведения специальной военной операции бронемашину MaxxPro Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

MaxxPro были разработаны в США для применения в условиях Ирака. Стоимость одной единицы этой техники составляет более полумиллиона долларов.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевую машину уничтожили военнослужащие группы войск «Центр». Кроме машины MaxxPro, они уничтожили боевую машину пехоты Bradley, самоходную артустановку «Акация» и одну американскую гаубицу M777. «Отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции сразу несколько единиц оружия, разработанного вскоре после окончания Второй мировой войны, среди которых — гаубица FH-70. Страны НАТО почти полностью отказались от использования этой техники.