ВСУ потеряли в зоне СВО разработанную вскоре после Второй мировой войны технику

МО РФ: российские военные уничтожили гаубицы Д-20, Д-30 и FH-70

Российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции сразу несколько единиц оружия, разработанного вскоре после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО), заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30 и буксируемую гаубицу FH-70. Все три вида вооружений являются устаревшими. Кроме того, в МО сообщили о поражении пунктов дислокации нескольких бригад ВСУ.

«В результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной 46-й аэромобильной бригады, 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Острого, Белой Горы и Стенков», — сообщили в Минобороны.

Гаубица Д-20 имеет калибр 152 миллиметра, Д-30 — 122 миллиметра, а FH-70 — 155 миллиметров. Последний тип вооружения использовался войсками НАТО, однако в настоящее время ими почти не применяется.