Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 14 июня 2024Россия

ВСУ потеряли в зоне СВО разработанную вскоре после Второй мировой войны технику

МО РФ: российские военные уничтожили гаубицы Д-20, Д-30 и FH-70
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции сразу несколько единиц оружия, разработанного вскоре после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО), заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30 и буксируемую гаубицу FH-70. Все три вида вооружений являются устаревшими. Кроме того, в МО сообщили о поражении пунктов дислокации нескольких бригад ВСУ.

«В результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной 46-й аэромобильной бригады, 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Острого, Белой Горы и Стенков», — сообщили в Минобороны.

Гаубица Д-20 имеет калибр 152 миллиметра, Д-30 — 122 миллиметра, а FH-70 — 155 миллиметров. Последний тип вооружения использовался войсками НАТО, однако в настоящее время ими почти не применяется.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Смерч появился в российском регионе и попал на видео

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      В России предложили обучать операторов дронов основам РЭБ

      В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы

      Российский военный вместе с пособником по прозвищу Иван Грозный делал закладки и попался

      Российского вице-спикера обвинили в избиении бывшей жены и угрозах их общим детям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше