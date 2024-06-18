Сбер выпустил новую версию приложения для iPhone

Сбер сообщил о загрузке нового официального мобильного приложения в App Store

Новое мобильное приложение для клиентов Сбера, использующих iPhone, появилось в App Store, сообщает пресс-служба организации. Приложение называется «Умный Онлайн», банк призывает скачать его как можно скорее, пока оно не удалено с площадки.

В организации пояснили, что старые версии приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS скоро перестанут работать. До конца 2024 года прекратится поддержка версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить, какая версия установлена, можно на экране ввода кода-пароля приложения или в настройках профиля.

Приложение «Сбербанк онлайн» пропало из App Store весной 2022 года, когда банк попал под блокирующие санкции. За это время Сбер несколько запускал другие приложения, но все они в скором времени исчезали.

В последний раз новую версию мобильного приложения для iOS банк выпустил в конце января 2024 года, она называлась «Учет онлайн». Из App Store ее удалили через несколько дней.

Также Сбер предоставляет услугу по установке приложения на iPhone специалистом. Вызвать его можно более чем в 200 городах страны.