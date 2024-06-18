Северокорейские военные получили ранения на границе с Южной Кореей

Newsweek: северокорейские военные получили ранения в демилитаризованной зоне

Северокорейские военные получили ранения в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск.

«Похоже, что северокорейские военные выполняют работу [в демилитаризованной зоне] неразумным образом. Много потерь происходит из-за наземных мин (...) при работах в прифронтовой зоне», — приводит агентство слова представителя южнокорейских Вооруженных сил (ВС).

В частности, в армии Южной Кореи заподозрили КНДР в мобилизации нескольких тысяч работников для возведения сооружений вдоль границы. В частности, они могут возводить защитные сооружения, а также минировать территории.

Ранее заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир заявил, что армия КНДР готова принять ответные военные меры на угрожающие суверенитету Пхеньяна провокации Южной Кореи и Соединенных Штатов. Замглавы оборонного ведомства также предупредил, что Северная Корея никогда не сможет смириться с продолжающимся посягательством на морской суверенитет страны.