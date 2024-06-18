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10:47, 18 июня 2024Культура

SHAMAN помыл полы на концерте

Певец SHAMAN протер пол на cцене во время выступления в Туле

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) помыл полы во время выступления в Туле. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

На видео артист берет полотенце и начинает протирать пол на сцене. Он также извинился перед зрителями за задержку. «Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь. Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — отметил он.

В комментариях под роликом уточняется, что Дронов заметил конденсат на сцене. Он решил самостоятельно протереть пол, чтобы не поскользнуться.

Ранее SHAMAN признался, что отказывается носить нижнее белье. Исполнитель хита «Я русский» сообщил, что у него никогда не было ни одной пары трусов.

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      Варвара Кошечкина
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