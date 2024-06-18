Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:25, 18 июня 2024Из жизни

Объяснена причина участившихся нападений акул на людей

Нападение акулы, покалечившей трех человек, объяснили засухой

Фото: PxHere

Морские биологи из США объяснили причины участившихся нападений акул на людей. Их могла вызвать засуха, сообщает издание Livescience.

На необычное поведение хищных рыб обратили внимание после случая в штате Флорида, где в начале июня акула в одиночку покалечила троих человек. Слухи связывали произошедшее с появлением неподалеку косаток. Они якобы пригнали акулу к берегу, где та и напала на людей.

Биолог Хесус Эрик Хигуэра-Ривас усомнился, что между этими событиями есть связь. По его словам, косатки и прежде встречались в Мексиканском заливе, но теперь их чаще замечают из-за популярности экотуризма. «Вы видите в интернете больше фотографий с косатками, но причина не в том, что они появляются все чаще и чаще», — объяснил он.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Гэвин Нейлор, возглавляющий программу по исследованию акул Флоридского университета, полагает, что тупорылые акулы приплыли к берегу вслед за мелкой рыбой, а ту привлек туда планктон. Причина этого в сухой погоде, из-за которой обмелели реки. Из-за этого в залив попадает меньше пресной воды, и у берега сложились привлекательные для планктона условия.

Ранее сообщалось, что во Флориде одна акула за полтора часа напала на женщину и двух школьниц. В результате женщина потеряла руку, а одна из девушек — руку и ногу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

      В Великобритании признали слабеющие переговорные позиции Украины

      Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

      Шольц отказался от приключений на Украине

      Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

      Хирург назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом «Оземпика»

      МИД Швеции вызвал посла России

      «Волга» в российском городе ушла под воду

      Путин назвал своих любимых композиторов

      Медведев заявил о планах развивать производство вертолета Ка-52М

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше