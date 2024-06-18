Объяснена причина участившихся нападений акул на людей

Морские биологи из США объяснили причины участившихся нападений акул на людей. Их могла вызвать засуха, сообщает издание Livescience.
На необычное поведение хищных рыб обратили внимание после случая в штате Флорида, где в начале июня акула в одиночку покалечила троих человек. Слухи связывали произошедшее с появлением неподалеку косаток. Они якобы пригнали акулу к берегу, где та и напала на людей.
Биолог Хесус Эрик Хигуэра-Ривас усомнился, что между этими событиями есть связь. По его словам, косатки и прежде встречались в Мексиканском заливе, но теперь их чаще замечают из-за популярности экотуризма. «Вы видите в интернете больше фотографий с косатками, но причина не в том, что они появляются все чаще и чаще», — объяснил он.
Гэвин Нейлор, возглавляющий программу по исследованию акул Флоридского университета, полагает, что тупорылые акулы приплыли к берегу вслед за мелкой рыбой, а ту привлек туда планктон. Причина этого в сухой погоде, из-за которой обмелели реки. Из-за этого в залив попадает меньше пресной воды, и у берега сложились привлекательные для планктона условия.
Ранее сообщалось, что во Флориде одна акула за полтора часа напала на женщину и двух школьниц. В результате женщина потеряла руку, а одна из девушек — руку и ногу.