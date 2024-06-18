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09:05, 18 июня 2024Наука и техника

Выявлены клеточные механизмы инсульта

Circulation Research: выявлены клеточные механизмы инсульта

Фото: Matt Bennett / Unsplash

Международная группа ученых выявила новые механизмы возникновения инсульта, изучив изменения в клетках мыши и человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research.

Основным фактором возникновения инсульта является атеросклероз, который представляет собой затвердевание артерий. Ключевую роль в этом процессе играют различные типы клеток сосудистой стенки, такие как эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки, а также иммунные клетки и клетки, способствующие воспалению.

Исследователи использовали секвенирование РНК (Smart-Seq2) для создания самого обширного набора генетических, белковых и других данных по отдельным клеткам, задействованным в атеросклерозе. Были выявлены специфичные закономерности экспрессии генов, лежащие в основе трансформации сосудистых клеток, ведущей к прогрессирующему атеросклерозу.

Исследователи обнаружили три субкластера клеток-макрофагов, связанных с воспалением и богатых белком Trem2, что характерно для запущенного атеросклероза. Эти субкластеры также характеризуются активными генами, которые отвечают за трансформацию сосудистых клеток, способствующей симптоматическому стенозу сонных артерий.

Данные секвенирования РНК как во всех, так и в отдельных клетках позволяет ученым находить ключевые участки в генных сетях, которые могут быть более эффективными целями для лечения.

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      Александр Еникеев
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