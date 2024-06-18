Обнаружен самый далекий взрыв белого карлика

arXiv: обнаружена самая далекая сверхновая типа Ia

Астрономы Научного института космического телескопа (STScI) обнаружили взрыв звезды с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Результаты исследования опубликованы в журнале на сервере препринтов arXiv.

Cверхновая SN 2023adsy на настоящий момент является самой отдаленной сверхновой типа Ia. Эти сверхновые происходят в двойных системах, где одна из звезд является белым карликом, перетягивающим на себя вещество звезды-компаньона. Термоядерный взрыв происходит при достижении белым карликом критической массы, называемой массой Чандрасекара.

SN 2023adsy была первоначально идентифицирована в 2023 году как транзиент (меняющий яркость объект) в галактике JADES-GS+53.13485−27.82088 с красным смещением 2,9, что соответствует времени пути света до Земли в 11 миллиардов световых лет. Наблюдения спектра и кривой блеска подтвердили, что SN 2023adsy является сверхновой типа Ia. Красное смещение, определенное JWST, делает ее самой далекой сверхновой типа Ia из когда-либо обнаруженных.

На полученных изображениях SN 2023adsy имеет очень красный цвет, что может быть связано с ослаблением света пылью в родительской галактике. Однако галактика JADES-GS+53.13485−27.82088 имеет относительно небольшую массу, низкую металличность и низкое поглощение, что указывает на то, что SN 2023adsy может быть красной по своей природе.

SN 2023adsy демонстрирует отчетливые спектральные линии ионизированного кальция (Ca II) с высокой скоростью истечения газа около 19 тысяч километров в секунду, что выше, чем у большинства известных сверхновых типа Ia. Этот объект ярче общей популяции сверхновых данного типа с малым красным смещением (то есть находящихся ближе к Земле и возникших позднее) и богатых кальцием.

По словам авторов, необходимы дополнительные наблюдения, чтобы определить, является ли SN 2023adsy исключением среди популяции сверхновых типа Ia или ее особенности связаны со звездой-предшественницей или особенностями среды. Более крупная выборка сверхновых поможет понять, отличаются ли их характеристики при большом красном смещении.