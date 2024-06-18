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00:33, 18 июня 2024Россия

Путин заявил об укреплении суверенитета в сотрудничестве с КНДР

Путин: высокий уровень взаимодействия укрепит суверенитет России и КНДР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что более высокий уровень взаимодействия России и КНДР позволит укрепить суверенитет двух стран и повысит благосостояние жителей. Об этом говорится в его статье, опубликованной в северокорейской газете «Нодон синмун», текст также выложили на сайте Кремля.

По словам российского лидера, общими усилиями страны смогут вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень.

«Что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета», — подчеркнул он. Путин добавил, что это приведет к углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и повышению благосостояния граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пхеньян продолжают развивать двустороннее сотрудничество. По его словам, Северная Корея является перспективным партнером России.

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      Марина Совина
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