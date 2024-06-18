Свежие могилы бойцов СВО сгорели в российском регионе

В Красноярском крае сгорели свежие могилы участников СВО

Свежие могилы участников специальной военной операции (СВО) сгорели в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

На снятых на кладбище фотографиях видно три обугленных креста с лежащими под ними мотками проволоки — вероятно, остатки погребальных венков.

По данным МЧС, которые приводит канал, в качестве основной причины случившегося рассматривается пожар, разгоревшийся из-за свечи.

Случившееся прокомментировал глава Зеленогорска Вадим Терентьев. Он выразил надежду, что причиной пожара стала случайность. «Не верю, что у нас в городе живут люди, способные специально поджечь могилу ветерана СВО», — написал он во «ВКонтакте».

В мае в Волгограде двое россиян осквернили могилы бойцов спецоперации. Злоумышленникам на момент совершения деяния было от 16 до 18 лет. Они сломали кресты и сорвали установленные на могилах флаги.