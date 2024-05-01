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20:16, 1 мая 2024Россия

В Волгограде осквернили могилы участников СВО

Молодая пара россиян осквернила могилы участников СВО на кладбище в Волгограде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Молодой человек и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции (СВО) в Волгограде. Об этом стало известно Telegram-каналу «Ритуальный патруль».

По данным источника, акт вандализма на Верхнезареченском кладбище совершили девушка 16-18 лет и ее молодой человек 23-25 лет. Пара начала ломать кресты, срывать флаги и топтать венки.

Когда работники кладбища заметили злоумышленников, те бросились бежать. Россиянку удалось задержать.

Источник в экстренных службах подтвердил порталу V1.ru факт происшествия. Уточняется, что второго вандала еще разыскивают. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина положил самокат в чашу Вечного огня на Поклонной горе и попытался его потушить. Он пошел под суд по статье об осквернении символов воинской славы России.

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      Мария Борисова
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