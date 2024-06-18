Трех россиян осудили на восемь лет за содействие сирийским террористам

ФСБ: в Забайкалье осудили трех человек, переводивших деньги террористам из Сирии

Второй Восточный окружной военный суд в Забайкалье приговорил к восьми годам лишения свободы трех россиян за финансирование сирийских террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Осужденные признаны виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчины разделяли идеологию «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России международная террористическая организация). Они регулярно переводили им деньги на покупку вооружения, машин, амуниции и для пропаганды террористической деятельности. В домах осужденных в Забайкалье, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе прошли обыски. Силовики изъяли средства связи, платежные инструменты и другие необходимые следствию материалы.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в финансировании террористических организаций в Сирии.

