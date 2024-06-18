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20:35, 18 июня 2024Силовые структуры

Трех россиянок осудят за махинации с материнским капиталом почти на два миллиона рублей

В Кузбассе осудят женщин за махинации с материнским капиталом на 1,9 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемеровской области, Кузбассе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц и жительницы Алтайского края, которые совершили махинации с материнским капиталом и получили из-за этого почти два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщины проходят обвиняемыми по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»). Со следствием они не сотрудничали. Их дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с июня 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемые разработали и осуществляли план хищения бюджетных денег, предоставляемых владельцам сертификатов на материнский капитал. Они искали владелиц сертификатов из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении людей. Пользуясь их правовой неграмотностью, аферистки убеждали пострадавших в законности обналичивания материнского капитала. После они оформляли документы для получения займа на якобы приобретение жилых помещений и участков под строительство жилых домов. Далее обвиняемые забирали деньги себе, а после погашения кредита за счет материнского капитала возвращали владельцам сертификатов лишь часть денег, а остальное оставляли себе. Таким образом обвиняемые получили более 1,9 миллиона рублей.

Ранее на Камчатке прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 43-летней матери и ее 26-летней дочери, которые незаконно получили почти миллион рублей пособий на несуществующих детей.

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