69-я параллель
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09:39, 18 июня 202469-я параллель

У берегов России нашли затонувший 83 года назад пароход

Минобороны: в Белом море нашли затонувший в 1941 году пароход «Поморье»

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

В Белом море участники экспедиции Северного флота России обнаружили пароход «Поморье», затонувший 83 года назад. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны на своем сайте.

Найденный в море пароход затонул 22 августа 1941 года у острова Большой Седловатый в Кандалакшском заливе. Судно обнаружили на глубине 79,5 метра — оно разломилось на две части. По предварительным данным, состояние обломков подтверждает факт того, что пароход утонул из-за подрыва на минном заграждении.

Историки считают, что в момент происшествия на борту парохода находились 68 моряков и пассажиров, из которых спастись удалось только двоим. В 1997 году рядом с местом затопления «Поморья» установили памятный знак.

Экспедиция «Помни войну» Русского географического общества и Фонда «Люди моря», в ходе которой нашли пароход, организована при поддержке Гидрографической службы Северного флота Военно-морского флота России. Она будет проходить до конца июня. Участники экспедиции также планируют обследовать и идентифицировать более 15 затонувших кораблей и судов.

За три года экспедиция Северного флота нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века. В несколько этапов специалисты изучили районы Ура-Губы и Ара-Губы, Баренцева и Карского морей, горла Белого моря, полуострова Рыбачий, Новой Земли, Печенги и другие.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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