69-я параллель
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13:50, 5 марта 202469-я параллель

Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

Экспедиция Северного флота нашла на дне Арктики 49 кораблей за три года

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Экспедиция Северного флота России «Помни войну» за три года нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века. Об этом рассказал начальник отдела по исследованию Арктики гидрографической службы флота капитан первого ранга Алексей Корнис, пишет «СеверПост».

Как рассказал российский офицер, в ходе экспедиции задачи флота объединились с поиском и обследованием кораблей и судов, затонувших в Арктике во время Великой Отечественной войны. В несколько этапов специалисты изучили районы Ура-Губы и Ара-Губы, Баренцева и Карского морей, горла Белого моря, полуострова Рыбачий, Новой Земли, Печенги и другие.

По словам Корниса, всего участники экспедиции обнаружили 49 кораблей, судов и катеров, а также вычислили координаты, по которым затонули еще 43.

В мае 2023 года Минобороны России сообщило, что экспедиция «Помни войну» нашла в Баренцевом море останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей», которое было затоплено ударом немецкой авиации после доставки военных грузов на полуостров Рыбачий в начале Великой Отечественной войны. До этого корабль считался полностью утерянным.

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