Украинский БПЛА сбит при попытке атаковать Россию

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был обнаружен силами противовоздушной обороны и перехвачен около 12:50 мск. Сведений о возможных последствиях падения обломков не приводится.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие БПЛА способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать на пути к цели сотни километров. Достигнув ее, дроны врезаются в намеченный объект, после чего происходит детонация установленного на них заряда.

За несколько минут до обнародования сообщения Минобороны об атаке на Белгородскую область проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что под ударом украинских беспилотников оказались сразу два населенных пункта. Пострадавших нет.