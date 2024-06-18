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13:23, 18 июня 2024Россия

ВСУ атаковали с помощью дронов сразу два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что речь идет о селах Новостроевка-Первая и Безымено. Глава отметил, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.

«В селе Новостроевка-Первая различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, заборы и входные группы», — написал Гладков.

По его данным, в Безымено в результате сброса боеприпаса в одном частном доме оказались выбиты окна. Сотрудники региональных оперативных служб начали проводить работу на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что три жителя Белгородской области попали под украинский обстрел. Тогда пострадавшим гражданам оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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      Анна Щербакова
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