Три мирных жителя попали под обстрел со стороны Украины в российском регионе

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Три мирных жителя попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ», — написал чиновник.

На данный момент, продолжил глава области, им оказывается вся необходимая помощь.

В результате обстрела в селе в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна. Помимо того, различные повреждения получили пять частных домовладений и административное здание.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины сбросили взрывные устройства на села Козинка и Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. «В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства произошло задымление кровли многоквартирного дома. В селе Глотово также после сброса взрывного устройства повреждены четыре автомобиля», — уточнил Гладков.