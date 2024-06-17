Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на два села в российском регионе

Губернатор Гладков: дроны ВСУ сбросили взрывчатку на села Глотово и Козинка

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывные устройства на села Козинка и Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства произошло задымление кровли многоквартирного дома. В селе Глотово также после сброса взрывного устройства повреждены четыре автомобиля», — уточнил губернатор.

По его данным, никто не пострадал. В результате атаки со стороны ВСУ также оказались повреждены линии электропередачи — без электричества остались жители населенных пунктов Совхозный, Казачок, Горьковский, Чапаевский и Головчино. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения после согласования с министерством обороны России.

В ночь на понедельник, 17 июня, беспилотник ВСУ пытался атаковать Белгородскую область. Кроме того, по два дрона сбили над Воронежской и Липецкой областями.