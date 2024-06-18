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13:32, 18 июня 2024Путешествия

В аэропорту Москвы объявили сигнал тревоги

В Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за поломки прибывшего из Турции Boeing

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за поломки прибывшего из Турции самолета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Антальи в российскую столицу Boeing 777 во вторник, 18 июня. При заходе на посадку на высоте 1,5 тысячи метров пилоты доложили об ударе по фюзеляжу снизу и отказе курсового маяка.

Командир воздушного судна запросил повторный заход и благополучно посадил лайнер в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее российский самолет подал сигнал срочности в небе. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Ташкент Boeing 737-800. При выполнении полета по маршруту в зоне городе Актобэ (Казахстан) экипаж доложил о больном пассажире на борту и запросил экстренную посадку.

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      Фариза Бацазова
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