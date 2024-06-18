Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 18 июня 2024Мир

В ЕС заявили о новом назначении главы Евросовета в случае истечения полномочий

Politico: глава Евросовета Мишель может стать новым главой МИД Бельгии
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Globallookpress.com

Глава Европейского совета Шарль Мишель может стать новым главой МИД Бельгии в случае истечения срока полномочий на своем посту. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Еще слишком рано [говорить о подобном назначении], но это вполне реально», — рассказал бельгийский чиновник на правах анонимности.

Причиной подобного назначения является успех партии Мишеля «Реформаторское движение», которая по итогам парламентских выборов 9 июня одержала победу во франкоязычной части страны. В связи с этим руководство партии хочет привлечь главу Евросовета как опытного политика для назначения руководителем внешнеполитического ведомства.

Ранее Мишель рассказал, как проходит процесс обсуждения кандидатуры будущего главы Европейской комиссии (ЕК). По его словам, участники переговоров пока не пришли к компромиссу по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

      В Японии заявили об отсутствии решений по займам Украине

      Свежие могилы бойцов СВО сгорели в российском регионе

      Появились кадры с места массового ДТП на российской трассе с 13 пострадавшими

      Грузин Кварацхелия рассказал о невозможности оставаться в России в 2022 году

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      Столицу Северной Кореи украсили российскими флагами в честь визита Путина

      Артемий Лебедев высказался об уехавших из страны россиянах

      Названы признаки зараженного компьютера

      Раскрыта личность одного из задержанных по делу о массовом отравлении в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше