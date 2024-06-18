В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК

Глава Евросовета Мишель: лидеры ЕС пока не договорились по кандидатуре главы ЕК

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, как проходит процесс обсуждения кандидатуры будущей главы Еврокомиссии (ЕК). Его слова приводит РИА Новости.

Мишель раскрыл подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК и подчеркнул, что лидеры ЕС пока не договорились по этому вопросу.

«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — сообщил он.

Ранее газета Financial Times написала, что лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Главы 27 стран планировали «оказать политическую поддержку» ей во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе.