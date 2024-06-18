Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 18 июня 2024Мир

В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК

Глава Евросовета Мишель: лидеры ЕС пока не договорились по кандидатуре главы ЕК
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, как проходит процесс обсуждения кандидатуры будущей главы Еврокомиссии (ЕК). Его слова приводит РИА Новости.

Мишель раскрыл подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК и подчеркнул, что лидеры ЕС пока не договорились по этому вопросу.

«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — сообщил он.

Ранее газета Financial Times написала, что лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Главы 27 стран планировали «оказать политическую поддержку» ей во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

      В Северной Корее заявили об ожидании визита Путина

      Россиянка побывала в США и описала Лос-Анджелес фразой «русские захапали»

      Ставшая порномоделью мать двоих детей понадеялась на их понимание

      В США приветствовали усилия НАТО по поддержке Украины

      Россиянам раскрыли размер пенсии в 2024 году при средней зарплате

      На Украине допустили переговоры по конфликту с Россией

      На Западе раскрыли ошибку Зеленского на саммите в Швейцарии

      В нескольких городах России задумали отменить льготную ипотеку для айтишников

      В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше