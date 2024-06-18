В Европе испугались подрыва поддержки Киева из-за Макрона

Bloomberg: в Европе испугались, что выборы во Франции подорвут поддержку Киева

Европейские страны испугались, что досрочные выборы во Франции подорвут поддержку Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Опасения стран Европы связаны с тем, что выборы, которые французский лидер Эммануэль Макрон назначил в этом месяце, могут разрушить его роль одного из главных сторонников Киева и подорвать его инициативу отправить военных инструкторов на Украину.

В некоторых европейских государствах также растут сомнения в поддерживаемой Макроном идее увеличить расходы ЕС на оборону за счет коллективного финансирования, сообщили изданию знакомые с этим вопросом источники на условиях анонимности.

С 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент, в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии. По итогам голосования во Франции около 32 процентов голосов набрало «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В ответ на итоги выборов Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй — 7 июля. Он также принял отставку правительства своей партии «Возрождение» под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.