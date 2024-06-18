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10:17, 18 июня 2024Мир

В Европе испугались подрыва поддержки Киева из-за Макрона

Bloomberg: в Европе испугались, что выборы во Франции подорвут поддержку Киева
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Европейские страны испугались, что досрочные выборы во Франции подорвут поддержку Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Опасения стран Европы связаны с тем, что выборы, которые французский лидер Эммануэль Макрон назначил в этом месяце, могут разрушить его роль одного из главных сторонников Киева и подорвать его инициативу отправить военных инструкторов на Украину.

В некоторых европейских государствах также растут сомнения в поддерживаемой Макроном идее увеличить расходы ЕС на оборону за счет коллективного финансирования, сообщили изданию знакомые с этим вопросом источники на условиях анонимности.

С 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент, в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии. По итогам голосования во Франции около 32 процентов голосов набрало «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В ответ на итоги выборов Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй — 7 июля. Он также принял отставку правительства своей партии «Возрождение» под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.

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      Лина Пивоварова
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