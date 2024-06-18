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13:36, 18 июня 2024Экономика

В Европе ускорился рост цен

Годовая инфляция в еврозоне составила 2,6 процента по итогам мая
СюжетРост цен на продукты:

Фото: x99 / Globallookpress.com

По итогам мая 2024-го потребительские цены в странах еврозоны увеличились на 2,6 процента в годовом выражении. О росте инфляции в регионе сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, достигнутый в мае показатель превысил апрельский уровень (минимальный с ноября 2023 года) на 0,2 процентных пункта (п.п.). Темпы роста стоимости услуг в еврозоне увеличились на 0,4 п.п. и составили 4,1 процента в годовом выражении. Цены в энергетическом секторе выросли на 0,3 процента после снижения на 0,6 процента в апреле.

В свою очередь, инфляция в сегменте продуктов питания, алкогольной и табачной продукции продемонстрировала противоположную динамику и сократилась до 2,6 процента. Цены в промышленном секторе по итогам последнего месяца весны увеличились в среднем на 0,7 процента.

В то же время рост цен без учета продуктов питания и энергоносителей в еврозоне в мае ускорился до 2,9 процента. При этом в апреле показатель увеличился минимальными темпами с февраля 2022-го — на 2,7 процента. Таким образом, месячный прирост составил 0,2 п.п.

Ранее стало известно о заметном снижении уровня конкурентоспособности немецкой экономики. В обновленном рейтинге международной бизнес-школы IMD Германия опустилась на 18 строчек и заняла 24-е место. На пересмотр оценки экспертов повлияло в том числе сохранение инфляции в ФРГ.

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