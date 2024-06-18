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07:58, 18 июня 2024Россия

В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

Депутат Госдумы Шеремет назвал закономерными перестановки в Минобороны
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Кадровые перестановки в руководстве министерства обороны России — закономерные, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Вечером в понедельник, 17 июня, в руководстве Минобороны произошли значительные перестановки. Президент Владимир Путин освободил от должности четырех заместителей министра и назначил на их места других людей. Пост, в частности, покинул многолетний помощник экс-министра обороны Сергея Шойгу Руслан Цаликов. Глава государства назначил первым заместителем министра Леонида Горнина, замминистра — Олега Савельева, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву.

«Кадровые решения закономерны. Современность диктует свои правила игры, и чтобы без раскачки мгновенно реагировать на вызовы, а порой работать на их упреждение, нужна слаженная командная работа», — прокомментировал ситуацию парламентарий

Шеремет подчеркнул, что любой новый руководитель приходит на пост со своей доказавшей эффективность командой управленцев, которые способны работать над задачами, поставленными перед ведомством.

Белоусов занял пост министра обороны России 14 мая после утверждения Путиным состава нового кабинета министров, сформированного после выборов президента. Экс-руководитель министерства Сергей Шойгу стал секретарем Совета Безопасности.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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