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12:03, 18 июня 2024Мир

В Италии раскрыли планы о поставке Украине дальнобойных ракет

Fatto Quotidiano: Италия намерена выделить Украине ракеты Storm Shadow

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Италия намерена выделить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи. Планы итальянского руководства раскрыло издание Fatto Quotidiano.

«Девятый пакет вооружений для Украины (...) будет содержать не только систему противовоздушной обороны (ПВО) Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, потенциально способных поразить российскую территорию», — сообщило издание со ссылкой на источники.

Согласно публикации, министр обороны Италии Гвидо Кросетто намерен до конца июня представить план поставок Парламентскому комитету по безопасности республики (Copasir). По данным издания, окончательное решение об отправке крылатых ракет может быть принято к саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне.

3 июня сообщалось, что Италия планирует предоставить Украине вторую систему Samp-T в рамках девятого пакета помощи Киеву.

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      Елизавета Мытарева
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