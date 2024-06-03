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22:05, 3 июня 2024Мир

Италия запланировала передать Украине еще одну систему ПВО

Reuters: в девятый пакет помощи Италии Украине может войти система ПВО SAMP/T

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Италия намерена предоставить Украине вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, данное вооружение может стать частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву. Собеседник уточнил, что решение о передаче системы ПВО может быть принято в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские власти ведут переговоры с союзниками о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) двух батарей системы ПВО Patriot и одной SAMP/T.

В марте стало известно, что Париж решил передать Киеву новую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba. Кроме того, Франция предоставит Украине сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин.

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      Марина Совина
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