В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей

Госавтоинспекция: на востоке Москвы грузовик протаранил 16 автомобилей

На востоке Москвы грузовик протаранил 16 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве разъяснили, что все произошло на Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского.

Машины в результате инцидента получили повреждения. Никто из водителей не пострадал. В московском дептрансе предупредили, что сейчас на данном участке дороги движение осуществляется по одной полосе из трех.

До этого полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz Дарьи Дациной, коммерческого директора бутик-отеля Seneshal. Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. В результате случившегося пострадал один человек. После арестантов пересадили в другой автозак.