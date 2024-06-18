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11:41, 18 июня 2024Россия

В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей

Госавтоинспекция: на востоке Москвы грузовик протаранил 16 автомобилей

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

На востоке Москвы грузовик протаранил 16 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве разъяснили, что все произошло на Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского.

Машины в результате инцидента получили повреждения. Никто из водителей не пострадал. В московском дептрансе предупредили, что сейчас на данном участке дороги движение осуществляется по одной полосе из трех.

До этого полный автозак столкнулся с Mercedes-Benz Дарьи Дациной, коммерческого директора бутик-отеля Seneshal. Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. В результате случившегося пострадал один человек. После арестантов пересадили в другой автозак.

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      Анна Щербакова
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