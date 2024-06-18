Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:58, 18 июня 2024Силовые структуры

В Москве задержали обманувшую пенсионерку на миллион рублей курьершу мошенников

В Москве полиция задержала причастную к обману пенсионерки на 1 млн руб. женщину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала 50-летнюю местную жительницу, которая была курьером мошенников и участвовала в обмане 68-летней пенсионерки на более чем миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В отношении женщины следователи завели уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, пострадавшей начали поступать звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов и финансового учреждения. Звонившие убедили женщину, что с ее счета пытались списать деньги, поэтому все сбережения нужно срочно обналичить и передать их курьеру.

Пенсионерка поверила и передала больше миллиона рублей задержанной. В результате она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Силовики выяснили, что помощница мошенников успела передать кураторам деньги пожилой москвички.

Ранее Измайловский суд Москвы вынес приговор четырем курьерам телефонных мошенников, причинивших ущерб обманутым гражданам в размере семи миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Россиянке вернут полсотни кошек несмотря на жалобы соседей

      В Белом доме отреагировали на визит Путина в Северную Корею

      Найден дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

      Брифинг Белого дома прервали из-за журналистки

      Фигурантам дела о вспышке ботулизма предъявили обвинение

      Москвичам станет доступен яхтшеринг

      Секс-символ MMA показала фото в обнажающем грудь купальнике

      В Британии предрекли Украине тяжелые уступки

      Столтенберг поставил Китаю ультиматум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше