В Москве задержали обманувшую пенсионерку на миллион рублей курьершу мошенников

В Москве полиция задержала причастную к обману пенсионерки на 1 млн руб. женщину

В Москве полиция задержала 50-летнюю местную жительницу, которая была курьером мошенников и участвовала в обмане 68-летней пенсионерки на более чем миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В отношении женщины следователи завели уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, пострадавшей начали поступать звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов и финансового учреждения. Звонившие убедили женщину, что с ее счета пытались списать деньги, поэтому все сбережения нужно срочно обналичить и передать их курьеру.

Пенсионерка поверила и передала больше миллиона рублей задержанной. В результате она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Силовики выяснили, что помощница мошенников успела передать кураторам деньги пожилой москвички.

Ранее Измайловский суд Москвы вынес приговор четырем курьерам телефонных мошенников, причинивших ущерб обманутым гражданам в размере семи миллионов рублей.