В Нижегородской области число госпитализированных с ботулизмом возросло до 14

Минздрав Нижегородской области сообщил о 14 пациентах с признаками ботулизма

Число граждан, госпитализированных с признаками ботулизма в Нижегородской области, возросло до 14. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

В ведомстве разъяснили, что среди заболевших один ребенок. 12 человек были помещены в реанимацию.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области начали проводить эпидемиологическое расследование.

До этого сообщалось, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149 человек. Отмечалось, что больше всего заболевших в Москве — 121.

После массового отравления следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Ленте.ру», что ботулизм может привести к летальному исходу при сильной интоксикации.