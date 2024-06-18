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14:40, 18 июня 2024Экономика

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с 12-этажный дом

В Красногвардейском районе Петербурга из земли забил фонтан высотой в 12 этажей

На северо-востоке Петербурга из-под земли забил фонтан высотой с 12-этажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района города.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня, возле дома, расположенного на Индустриальном проспекте, 28, во время проведения гидравлических испытаний. В один момент трубу прорвало, и из-под земли хлынула вода температурой 40 градусов.

На видеозаписи, сделанной очевидцем фонтана, можно увидеть, как возле дома мощным потоком бьет струя воды, а также затопленную дорогу вдоль многоэтажного здания. В данный момент аварию устраняют специалисты.

В конце мая стало известно, что в Самаре столб кипятка прорвался из-под земли и опрокинул автомобиль. Инцидент произошел на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии.

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      Полина Кислицына
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