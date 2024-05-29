В российском городе прорвавшийся «гейзер» опрокинул машину

В Самаре прорвавшийся из-под земли столб кипятка опрокинул машину

В Самаре столб кипятка прорвался из-под земли и опрокинул машину. Кадрами случившегося делится Telegram-канал Shot.

Автомобиль марки Kia Rio был припаркован на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. «Гейзер» хлынул из канализационного люка прямо под капотом машины и, подбросив ее, завалил на бок. Водителя в салоне в момент происшествия не было.

Проезжую часть затопило. Воду перекрыли, по адресу выехала скорая помощь и дорожная инспекция. По данным коммунальных служб, авария произошла из-за неисправности на теплосетях.

В феврале в Иваново из-под земли забил огромный фонтан кипятка. Столбы воды и пара добрались до верхушек деревьев, а на трубопроводе, проложенном в 1999 году, образовалась дыра в полметра.

В январе в Новосибирске прорыв трубы привел к отключению водоснабжения в 161 доме. Образовавшийся в результате аварии фонтан кипятка поднялся до седьмого этажа.

В том же месяце в Нижнем Новгороде из-за прорыва теплотрассы обварили ноги 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали с ожогами первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода.