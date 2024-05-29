Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 29 мая 2024Экономика

В российском городе прорвавшийся «гейзер» опрокинул машину

В Самаре прорвавшийся из-под земли столб кипятка опрокинул машину

В Самаре столб кипятка прорвался из-под земли и опрокинул машину. Кадрами случившегося делится Telegram-канал Shot.

Автомобиль марки Kia Rio был припаркован на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. «Гейзер» хлынул из канализационного люка прямо под капотом машины и, подбросив ее, завалил на бок. Водителя в салоне в момент происшествия не было.

Проезжую часть затопило. Воду перекрыли, по адресу выехала скорая помощь и дорожная инспекция. По данным коммунальных служб, авария произошла из-за неисправности на теплосетях.

В феврале в Иваново из-под земли забил огромный фонтан кипятка. Столбы воды и пара добрались до верхушек деревьев, а на трубопроводе, проложенном в 1999 году, образовалась дыра в полметра.

В январе в Новосибирске прорыв трубы привел к отключению водоснабжения в 161 доме. Образовавшийся в результате аварии фонтан кипятка поднялся до седьмого этажа.

В том же месяце в Нижнем Новгороде из-за прорыва теплотрассы обварили ноги 16 человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали с ожогами первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше