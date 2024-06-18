В Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее из окна шестого этажа

В Петербурге задержали мигранта, выбросившего свою жену из окна 6-го этажа

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мигранта, который приревновал жену и выбросил ее из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «78.ru».

По данным издания, все произошло накануне в Кировском районе города, на улице Подводника Кузьмина. Гражданин Узбекистана поссорился с 28-летней супругой на почве ревности и во время конфликта толкнул ее в открытое окно на шестом этаже. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Гатчине Ленинградской области 35-летний местный житель позвонил в полицию и признался, что до смерти избил невесту.