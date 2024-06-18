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08:36, 18 июня 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадал объект инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Globallookpress.com

В подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — заявил чиновник. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Прокудин рассказал, что удар пришелся по территории пенитенциарного учреждения. В каком населенном пункте это произошло, не сообщается.

Накануне утром Прокудин также заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Херсонской области. «Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал тогда глава ОВА.

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      Марина Совина
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