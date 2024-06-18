В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадал объект инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — заявил чиновник. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Прокудин рассказал, что удар пришелся по территории пенитенциарного учреждения. В каком населенном пункте это произошло, не сообщается.

Накануне утром Прокудин также заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Херсонской области. «Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал тогда глава ОВА.