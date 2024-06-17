Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине Херсонщине

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Прокудин сообщил о повреждении критически важного объекта в результате попадания ВС России. При этом чиновник не уточнил тип объекта и его местоположение.

«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод», — рассказал глава Херсонской ОВА.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрек ужесточение отключений электроэнергии. По его мнению, в ближайшие полтора месяца ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее текущей.