Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:25, 17 июня 2024Бывший СССР

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине Херсонщине

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Прокудин сообщил о повреждении критически важного объекта в результате попадания ВС России. При этом чиновник не уточнил тип объекта и его местоположение.

«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод», — рассказал глава Херсонской ОВА.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрек ужесточение отключений электроэнергии. По его мнению, в ближайшие полтора месяца ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо сложнее текущей.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Не им диктовать нам условия». В России ответили на требование Запада по Азовскому морю

      В российском городе соседи заварили дверь хозяйке 20 собак

      Россиянин забил до смерти пытавшегося отравить его собаку соседа и получил срок

      Газзаев описал последствия отсутствия сборной России для Евро-2024

      47-летняя Шакира снялась в прозрачном платье для журнала

      Пара с разницей в возрасте в 37 лет пожаловалась на сложности в браке из-за секса

      В России снизилось число компаний с дистанционными работниками

      Порнозвезда высказалась о конкуренции в секс-индустрии

      В России назвали клоунадой требование Запада по Азовскому морю

      Россиянин поджег сожительницу и сел на 16 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше