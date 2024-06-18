Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 18 июня 2024Экономика

В России ограничат плавающие ставки по кредитам

Госдума приняла законопроект об ограничении плавающих ставок по кредитам
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла законопроект, ограничивающий с 1 сентября 2024 года применение плавающих ставок по кредитам и займам для граждан и микропредприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, изначально в проекте речь шла о полном запрете применения плавающей ставки, в том числе для ипотеки, выданной на срок до года или свыше 20 лет. В результате принятых уточнений выдавать потребкредиты с переменной ставкой россиянам теперь смогут только в двух случаях — если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставку могут изменить максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта) и если обычный кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату (без ограничений по срокам и возможности изменения ставки).

Кредитор обязан будет уведомить об изменении ставки не позднее чем за 15 дней до начала ее применения. В течение трех месяцев с момента такого изменения от него можно будет потребовать и увеличения срока возврата кредита или займа. При этом срок этого увеличения не сможет превышать изначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет.

На принятие документа, целью которого, по словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, является снижение соответствующих рисков заемщиков, пытались повлиять банки. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в Национальном совете финансового рынка (НСФР) заявили, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей процентной ставкой может привести к убыткам кредитных организаций «при неблагоприятном изменении экономической конъюнктуры», писал «Коммерсант».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников

      В Telegram появился сервис для знакомств

      В офисе Зеленского допустили отставку главкома ВСУ

      В МИД назвали условие для желающих вступить в БРИКС стран

      Продюсер оценил востребованность поддержавших Украину артистов за границей

      Россиян предупредили об опасности домашних консервов и закруток

      Россиянин метнул топор и открыл стрельбу по пытавшимся потушить его дом пожарным

      Раскрыто количество французских истребителей Mirage для передачи Украине

      Полковник допустил подготовку ВСУ контрудара в Харьковской области

      На дне Ладожского озера нашли столетнее судно с изображением Левиафана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше