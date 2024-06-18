В России ограничат плавающие ставки по кредитам

Госдума приняла законопроект об ограничении плавающих ставок по кредитам

Госдума приняла законопроект, ограничивающий с 1 сентября 2024 года применение плавающих ставок по кредитам и займам для граждан и микропредприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, изначально в проекте речь шла о полном запрете применения плавающей ставки, в том числе для ипотеки, выданной на срок до года или свыше 20 лет. В результате принятых уточнений выдавать потребкредиты с переменной ставкой россиянам теперь смогут только в двух случаях — если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставку могут изменить максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта) и если обычный кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату (без ограничений по срокам и возможности изменения ставки).

Кредитор обязан будет уведомить об изменении ставки не позднее чем за 15 дней до начала ее применения. В течение трех месяцев с момента такого изменения от него можно будет потребовать и увеличения срока возврата кредита или займа. При этом срок этого увеличения не сможет превышать изначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет.

На принятие документа, целью которого, по словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, является снижение соответствующих рисков заемщиков, пытались повлиять банки. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в Национальном совете финансового рынка (НСФР) заявили, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей процентной ставкой может привести к убыткам кредитных организаций «при неблагоприятном изменении экономической конъюнктуры», писал «Коммерсант».