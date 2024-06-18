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12:18, 18 июня 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестный расстрелял байкера прямо на дороге

В Петербурге неизвестный расстрелял байкера на КАД

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, на кольцевой автодороге (КАД) в Пушкинском районе, неизвестный расстрелял 36-летнего байкера из Шушар. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло вечером 17 июня. Пострадавший сообщил полицейским, что около восьми часов он ехал на своем мотоцикле марки BMW и получил ранение в спину. По его словам, он ни с кем не конфликтовал и угроз в свой адрес не получал.

По данным правоохранителей, выстрелы были произведены из травматического оружия. Сейчас пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле 21-летний азербайджанец ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Пострадавший не выжил из-за большой кровопотери. После преступления подозреваемый скрылся.

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      Анна Габай
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