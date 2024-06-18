В российском городе отловили и отправили в военкоматы десятки мигрантов

В Ростове-на-Дону после рейдов по ночным клубам мигрантов отправили в военкоматы

В Ростове-на-Дону после рейдов по ночным клубам и хостелам мигрантов отправили в военкоматы. Об этом сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Южному военному округу, передает «Интерфакс».

Всего силовики проверили восемь ночных клубов и один хостел в центре города, где отловили 35 человек, которые находятся в процессе получения российского гражданства, но до сих пор не встали на воинский учет. Как уточнили в ведомстве, десятки мигрантов были направлены в военные комиссариаты. К административной ответственности привлекли 22 человека.

Ранее правительство России поддержало введение миграционного режима высылки иностранцев, которые не имеют права находиться на территории страны. Речь идет о запрете на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления МВД, а также на управление транспортом, заключение брака и приобретение имущества.