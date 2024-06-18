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12:34, 18 июня 2024Экономика

В российском регионе крыши домов сорвало ураганом

В Башкирии в селах Целинное и Ермекеево крыши домов сорвало ураганом

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В двух селах Башкирии крыши домов и других зданий сорвало шквалистым ветром. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС российского региона сообщает «Российская газета».

Ряд инцидентов произошел в понедельник, 17 июня. По информации пресс-службы, в селе Целинное ураганом сорвало профнастил над спортзалом площадью 120 квадратных метров, а в селе Ермекеево кровли частично лишился Белебеевский колледж механизации и электрификации. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Помимо этого, в городе Сибае упавшее дерево повредило три машины.

Ранее в июне жители Бердюжья под Тюменью сняли на видео смерч, сорвавший крыши с домов и вырвавший столбы.

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      Полина Кислицына
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