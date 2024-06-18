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13:46, 18 июня 2024Мир

В США призвали НАТО провести с Россией переговоры о ядерном оружии

TAC: НАТО и США должны провести переговоры с Россией о ядерном оружии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Альянс НАТО, в частности США, должен провести переговоры с Россией для снижения риска применения ядерного оружия. Об этом пишет журнал The American Conservative (TAC).

«НАТО, и особенно Соединенные Штаты, должен рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы снизить опасные риски, связанные с применением ядерного оружия», — отмечает издание.

По мнению авторов материала, западные страны и Москва должны заключить договор, согласно которому Украина не станет членом НАТО и альянс откажется размещать свои «силы и инфраструктуру» на ее территории, что «напрямую соответствует интересам США по предотвращению войны с Россией».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра».

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      Виктория Кондратьева
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