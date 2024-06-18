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09:29, 18 июня 2024Мир

В США призвали Трампа разорвать связи с Китаем и возобновить ядерные испытания

Трампу посоветовали разорвать связи США с Китаем и возобновить ядерные испытания

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, ему стоит разорвать все экономические связи с Китаем и возобновить испытания ядерного оружия. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для журнала Foreign Affairs.

«Если Трамп вернется в Белый дом, ему нужно разорвать все экономические связи с Пекином, рассмотреть возможность размещения всей морской пехоты США в Азии и возобновить боевые испытания ядерного оружия», — рассказал экс-советник.

Также О'Брайен предложил расширить вооруженные силы Индонезии, Филиппин и Вьетнама, увеличить военную помощь Тайваню и усилить противоракетную оборону и защиту истребителей в регионе.

16 июня Трамп пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Экс-лидер США также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».

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      Дарья Устьянцева
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