Трамп пообещал положить конец «бесконечным» выплатам Украине

Трамп заявил, что разберется с огромными выплатами Украине при победе на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления перед сторонниками в Детройте, штат Мичиган, он указал на тот факт, что каждый визит Владимира Зеленского в США заканчивается очередной многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона. «И так без конца», — посетовал Трамп. Он добавил, что намерен разобраться с огромными выплатами Киеву.

Экс-лидер США также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет американской помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Он также заявил, что может быстро урегулировать ситуацию вокруг Украины.