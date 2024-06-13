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23:56, 13 июня 2024Мир

Трамп раскритиковал США за поддержку Украины

Reuters: Трамп раскритиковал пакет американской помощи Киеву на 60 млрд долларов
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал пакет американской помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что политик выступил против поддержки Киева на встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме. «Он спросил: "Если Украина победит, какая будет выгода?"» — сообщил представитель Республиканской партии Дон Бэкон.

Ранее Трамп заявил, что развитие ситуации на Украине, удары ВСУ по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. «Я урегулирую ситуацию вокруг Украины, и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил кандидат на пост американского лидера.

В мае сообщалось, что после одобрения Конгрессом США пакета помощи Украине, который включал более 60 миллиардов долларов, Байден сделает поддержку Киева менее публичной из-за риска потерять электорат. Он сосредоточится на проблемах, которые волнуют американское население.

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      Марина Совина
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