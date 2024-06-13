Трамп раскритиковал США за поддержку Украины

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал пакет американской помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что политик выступил против поддержки Киева на встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме. «Он спросил: "Если Украина победит, какая будет выгода?"» — сообщил представитель Республиканской партии Дон Бэкон.
Ранее Трамп заявил, что развитие ситуации на Украине, удары ВСУ по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. «Я урегулирую ситуацию вокруг Украины, и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил кандидат на пост американского лидера.
В мае сообщалось, что после одобрения Конгрессом США пакета помощи Украине, который включал более 60 миллиардов долларов, Байден сделает поддержку Киева менее публичной из-за риска потерять электорат. Он сосредоточится на проблемах, которые волнуют американское население.